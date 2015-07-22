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Arrêté

Microchaîne

BTM2280/12

3.2

| (32) Avis

Un système audio adapté à votre environnement

Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Cette microchaîne Philips est dotée de connexions USB Direct et Audio In. Même le streaming de musique sans fil via Bluetooth® vous procure un plaisir musical en toute simplicité.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un système audio adapté à votre environnement

  • Bluetooth®

  • 20 W

Puissance de sortie maximale de 20 W RMS

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

32

Avis

22/07/2015

België

België

Acheteur vérifié

Très bon rapport qualité prix

Très bel effet dans un interieur épuré. Sobre et passe partout.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2280 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2280 Microchaîne

08/10/2015

France

France

Super

tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2280 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

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31/07/2015

France

France

La grande sœur des enceintes connectées

A mi-chemin entre une enceinte connectée (bluetooth, usb) et une chaîne hifi (radio, lecteur cd, affichage heure et fonction réveil), ce modèle est idéal pour sonoriser une pièce (chambre, salon), pour un encombrement réduit, avec un produit vraiment design.

Oui, je recommande ce produit

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