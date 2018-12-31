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Arrêté

Signage SolutionsÉcran tactile multipoint

BDL6524ET/00

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Rapprochez-vous encore plus de votre public. Rapide, précis et extrêmement robuste. Son excellente performance n'a d'égales que sa fiabilité et sa fonctionnalité.
Voir tous les avantages

avec cet écran tactile multipoint LED

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  • 65"

  • Rétroéclairage LED de périphérie

  • Full HD

  • Imagerie optique, 5 points de contact

Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

AMVA, pour des images grand angle éclatantes, au contraste élevé

Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications standard, ce sont les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes, même en mode portrait.

Technologie tactile optique pour des interactions utilisateur avancée

Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.

Spécificités Techniques

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