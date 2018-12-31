Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
BDL5587XL/00
55" (139 cm)
Rétroéclairage direct par LED
Full HD
Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !
Profitez d'une lumière parfaitement homogène avec un rétroéclairage direct par LED, gage d'un contraste optimal. Les blancs plus purs font ressortir les couleurs, pour une expérience plus agréable que jamais. De plus, comme la consommation énergétique est réduite, vous faites des économies.
Créez de fantastiques murs vidéo avec des écrans sans châssis, configurables en des ensembles comprenant jusqu'à 15 x 10 écrans. Avec des bords parmi les plus fins du marché, vous remarquerez à peine les interstices entre les images, pour une expérience visuelle inoubliable.
Notation globale