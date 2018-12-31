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Arrêté

Affichage LED

BDL5585XL/00

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Donnez une touche d'élégance à vos messages marketing. Avec son châssis super fin et ses nombreuses fonctionnalités, cet écran est à l'aise partout, seul ou en tant qu'élément d'un mur vidéo.
Voir tous les avantages

avec cet écran LCD hautes performances

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  • 140 cm (55")

  • Éclairage direct par LED

  • Full HD

Rétroéclairage direct par LED

Profitez d'une lumière parfaitement homogène avec un rétroéclairage direct par LED, gage d'un contraste optimal. Les blancs plus purs font ressortir les couleurs, pour une expérience plus agréable que jamais. De plus, comme la consommation énergétique est réduite, vous faites des économies.

Un seul câble pour une multitude de fonctions

Contrôlez votre écran en gérant toutes les commandes ainsi que le signal vidéo via un seul câble HDMI. Avec cette fonctionnalité exclusive, l'utilisation et la maintenance de votre écran sont un jeu d'enfant. Les commandes CEC (Consumer Electronics Control) vous permettent de trouver les informations essentielles sur votre écran avec une facilité déconcertante.

Contrôle réseau : RJ45

Gérez facilement votre écran grâce au nouveau port LAN (RJ45). Vous pouvez configurer chaque écran ou connaître le statut de chaque appareil, rapidement et facilement, via une connexion RJ45.

Spécificités Techniques

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