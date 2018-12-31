Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
BDL4988XL/00
49" (124 cm)
Rétroéclairage direct par LED
Full HD
450 cd/m²
Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La nouvelle génération de murs vidéo est conçue avec les cadres les plus fins du secteur et des solutions d'alignement sophistiquées. Tirez le meilleur parti de vos contenus d'affichage dynamiques grâce aux cadres ultra-fins et donnez un maximum d'impact à votre message en évitant les cadres trop présents. Les cadres ultra-fins permettent de créer facilement des configurations de murs d'images de pratiquement n'importe quelle taille.
Le kit d'étalonnage avancé des couleurs commande la luminosité du rétroéclairage, normalise la courbe gamma et effectue un étalonnage automatique des niveaux de gris. Quelle que soit votre configuration (mur vidéo gigantesque, mosaïque, affichage de menus sur écran ou salle de contrôle), vous pouvez régler chaque écran sur les mêmes paramètres de couleur. Ce kit en option permet d'uniformiser les couleurs sur tous les écrans de votre réseau.
Notation globale