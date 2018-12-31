Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
BDL4777XL/00
119 cm (47")
Rétroéclairage direct par DEL
HD 1080p
500 cd/m²
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La nouvelle génération de murs vidéo est conçue avec les cadres les plus fins du secteur et des solutions d'alignement sophistiquées. Tirez le meilleur parti de vos contenus d'affichage dynamiques grâce aux cadres ultra-fins et donnez un maximum d'impact à votre message en évitant les cadres trop présents. Les cadres ultra-fins permettent de créer facilement des configurations de murs d'images de pratiquement n'importe quelle taille.
Notation globale