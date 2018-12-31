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  • Créez des murs vidéo stupéfiants
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Arrêté

Moniteur LCD

BDL4675XU/00

Créez des murs vidéo stupéfiants
Communiquez vos messages sur des murs vidéo qui attirent l'attention, avec jusqu'à 5 écrans. Votre public s'arrêtera et s'y attardera sans aucun doute.
Voir tous les avantages

avec l'écran LCD 46" sans cadre

Créez des murs vidéo stupéfiants

  • 117 cm (46")

  • HD Ready

Cadre fin pour un look élégant

Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.

Étalonnage avancé de la couleur paramétré en usine

Qu'il s'agisse d'un mur vidéo de 3 x 3, 2 x 4 ou 5 x 5, il faut que les couleurs de chaque image soient identiques dans tous les écrans. C'est pour cela que chaque écran est spécialement étalonné en usine afin de satisfaire aux exigences très strictes des murs vidéo avancés.

SmartPower pour des économies d'énergie

SmartPower pour des économies d'énergie

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Spécificités Techniques

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