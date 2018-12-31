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Arrêté
BDL4675XU/00
117 cm (46")
HD Ready
Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.
Qu'il s'agisse d'un mur vidéo de 3 x 3, 2 x 4 ou 5 x 5, il faut que les couleurs de chaque image soient identiques dans tous les écrans. C'est pour cela que chaque écran est spécialement étalonné en usine afin de satisfaire aux exigences très strictes des murs vidéo avancés.
Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Notation globale