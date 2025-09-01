Découvrez nos meilleures offres d'appareils pour la maison ici : Jusqu'à 30 % de réduction ! J'en profite
    Notre purificateur le plus discret. Un air pur, quasi sans bruit.
      PureProtect Quiet série 2200 Purificateur d'air intelligent

      AC2220/10

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Notre purificateur le plus discret. Un air pur, quasi sans bruit.

      Respirez un air pur et sain chez vous, grâce à notre purificateur d'air le plus silencieux. Il élimine 99,97 % des allergènes et des polluants en quelques minutes, avec le moins de bruit possible et tout en consommant un minimum d'énergie. Avec son design épuré et ses commandes intelligentes, il s'adapte à votre style de vie et s'intègre parfaitement dans votre intérieur.

      Ce produit
      PureProtect Quiet série 2200
      PureProtect Quiet série 2200

      Purificateur d'air intelligent

      Notre purificateur le plus discret. Un air pur, quasi sans bruit.

      Piège efficacement les allergènes et les polluants.

      • Purifie les pièces jusqu'à 109 m²
      • Notre purificateur le plus silencieux
      • Durée de vie du filtre de 3 ans
      • CADR (débit d'air pur) de 420 m³/h
      • Filtre HEPA et charbon actif
      Purification efficace des pièces jusqu'à 109 m²

      Purification efficace des pièces jusqu'à 109 m²

      Avec sa filtration puissante de 420 m³/h (CADR) (1), cet appareil convient parfaitement aux espaces mesurant jusqu'à 109 m² et peut purifier une pièce de 20 m² en moins de 7 minutes (2).

      Le plus silencieux de nos purificateurs d'air, conçu pour être peu bruyant

      Le plus silencieux de nos purificateurs d'air, conçu pour être peu bruyant

      Découvrez le plus silencieux de nos purificateurs d'air avec technologie SilentWings. Inspirée du vol silencieux des hiboux, nos pales de ventilateur sont conçues pour fonctionner silencieusement, à seulement 13 dB (A).

      Filtre HEPA 3 couches piègeant 99,97 % des particules ultra-fines

      Filtre HEPA 3 couches piègeant 99,97 % des particules ultra-fines

      Le système de filtration à 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piège 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (4), soit moins que le plus petit virus connu !

      Filtre avec durée de vie de 3 ans

      Filtre avec durée de vie de 3 ans

      Les filtres d'origine maintiennent des performances optimales pendant 3 ans (5), afin de limiter les tracas et les dépenses. Le purificateur calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'il est temps de le remplacer.

      Air pur et veilleuse pour une chambre d'enfant apaisante

      Air pur et veilleuse pour une chambre d'enfant apaisante

      Sélectionnez le programme Coucher pour vos enfants afin de purifier parfaitement l'air avant de les mettre au lit. L'appareil bascule ensuite en mode Veille silencieuse tandis que la veilleuse se maintient. Ainsi, les enfants n'auront pas peur du noir et les parents seront rassurés tout au long de la nuit.

      Piège 99,99% des allergènes de la poussière, du pollen et des animaux

      Piège 99,99% des allergènes de la poussière, du pollen et des animaux

      Protège toute la journée les personnes allergiques. Élimine 99,99 % des allergènes dus aux acariens, au pollen, aux animaux de compagnie ou aux spores de moisissures (6), connus pour provoquer des réactions allergiques ou des symptômes de rhume des foins (7). Certifié anti-allergène par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).

      Réduit efficacement les virus et les bactéries de l'air

      Réduit efficacement les virus et les bactéries de l'air

      Élimine 99,9 % des virus et bactéries présents dans l'air. D'après des tests indépendants, il élimine le virus de la grippe H1N1 (8) et la bactérie Staphylococcus (9).

      Piège les odeurs et les polluants gazeux

      Piège les odeurs et les polluants gazeux

      La couche de charbon actif piège les odeurs et élimine plus de 95 % des polluants gazeux qui nuisent à la qualité de l'air intérieur (10) : le NO₂ émis par la pollution industrielle et routière, le toluène ou encore les COV provenant des peintures, détergents et meubles dans la maison. Efficace et sans danger : aucune émission d'ions, de produits chimiques ou d'ozone.

      Consomme moins qu'une ampoule

      Consomme moins qu'une ampoule

      Respirez un air plus sain en minimisant votre facture d'électricité. À puissance maximale, le purificateur d'air consomme seulement 28 W, soit moins qu'une ampoule traditionnelle.

      Capte la qualité de l'air intérieur et s'y adapte intelligemment

      Capte la qualité de l'air intérieur et s'y adapte intelligemment

      La technologie AeraSense analyse l'air 1 000 fois par seconde pour détecter les polluants. La qualité de l'air est indiquée en temps réel sur l'afficheur du produit ou dans l'application. En mode Automatique, l'appareil sélectionne intelligemment la vitesse adaptée à chaque situation.

      Contrôlez votre purificateur depuis partout avec l'application Philips Air+

      Contrôlez votre purificateur depuis partout avec l'application Philips Air+

      Appairez votre purificateur d'air à l'application Air+ pour surveiller la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur, contrôler à distance l'appareil et utiliser des commandes vocales via Google et Alexa. Sélectionnez le mode Auto+ dans l'application pour que la technologie d'intelligence artificielle s'adapte à vos habitudes tout en réduisant le bruit ainsi que la consommation d'énergie.

      Endormez-vous et réveillez-vous dans un air frais et pur

      Endormez-vous et réveillez-vous dans un air frais et pur

      Choisissez l'option Réveil frais pour augmenter progressivement la vitesse de purification avant l'heure du réveil. Le soir, l'option Coucher frais purifie parfaitement votre chambre avant que vous n'alliez au lit tout en vous accueillant avec une veilleuse chaleureuse.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Couleur
        Blanc polaire
        Connectivité Internet
        Oui (application Air+)
        Commande vocale
        Oui (Alexa et Google Home)

      • Caractéristiques techniques

        Puissance maximale
        28 W
        Capteurs de qualité de l'air
        PM2.5
        Niveau sonore min.
        13 dB
        Niveau sonore max.
        45 dB

      • Performances

        CADR (débit d'air pur) (particule, GB/T)
        420 m³/h
        Couches de filtre
        Filtres HEPA et charbon actif, préfiltre
        Filtration des particules
        99,97 % à 0,003 micron
        Taille de pièce maximale
        109 m²

      • Utilisation

        Longueur du cordon
        1,5 m
        Programmateur
        Oui (dans l'application)
        Mode Automatique
        Oui
        Mode Veille
        Oui
        Vitesses
        Oui (5 niveaux)
        Réduction automatique de la luminosité de l'affichage
        Oui
        Veilleuse d'appoint
        Oui
        Informations sur la qualité de l'air
        Anneau de couleur, numérique
        Remplacement recommandé pour le filtre
        3 ans

      • Fonction de sécurité

        Verrouillage enfant
        Oui

      • Faible consommation

        Tension
        100-240 V

      • Entretien

        Entretien
        Deux ans de garantie internationale

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        FY2200/30

      • Poids et dimensions

        Dimensions produit (l x P x H)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Poids du produit
        4,1 kg
        Dimensions de l'emballage (L x l x H)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Poids, emballage compris
        5,72 kg

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      • (1) Le CADR est testé par un laboratoire indépendant certifié conformément à la norme GB/T 18801-2022.
      • (2) Calcul réalisé conformément à la norme NRCC-54013.
      • (3) Pression acoustique, IEC 60704, à 1,5 m.
      • (4) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.
      • (5) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.
      • (6) Dans l'air traversant le filtre. Test effectué avec des acariens domestiques, du pollen de bouleau et des allergènes félins, conformément à la procédure SOP 350.003 de l'OFI, organisme autrichien.
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, rédigé par J. Bousquet et environ 50 autres grands leaders d'opinion, Allergy 2008 : 63 (Suppl. 86) : 8–160.
      • (8) Test de taux de réduction microbienne réalisé par un laboratoire externe avec le virus de la grippe (H1N1) dans une chambre de test de 30 m³, en mode Turbo pendant 1 h.
      • (9) Testé réalisé conformément à la norme GB21551.3-2010 avec S. Albus, chambre de 30 m³, 1 h, mode Turbo, laboratoire tiers.
      • (10) Test réalisé par un laboratoire GMT externe conformément à la norme GB/T 18801-2022 sur les COV, le toluène et le NO₂ dans une pièce de 30 m³ avec le mode Turbo pendant 1 h.

