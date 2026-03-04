[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Je suis ravie de mon purificateur d'air Philips PUREPROTECT Mini série 900 ! Cet appareil est tout simplement génial pour purifier l'air dans ma maison, il est particulièrement performant et efficace dans ma salle de bain et mon salon, où je l'utilise le plus souvent… Il élimine parfaitement les allergènes : de la poussière, du pollen et de mes 2 chats ! Dès les premières utilisations, j'ai pu constater une nette amélioration de la qualité de l'air, avec une élimination des impuretés et une sensation d'air frais renouvelé. Son design est très élégant, il est épuré, et se fond parfaitement dans toutes les pièces de ma maison, que ce soit la salle de bain, le salon ou la chambre. Il est à la fois moderne et sobre ce que j’adore… Il dispose de 4 modes : automatique - nuit - petite ventilation - grande ventilation. J’apprécie sa faible consommation d’énergie et du coup je me permet de le faire fonctionner sans inquiétude pour l’électricité ! Le filtre se change tous les ans en moyenne, l’entretien est facile et le prix raisonnable. Il dispose d’un mode nuit qui est pratique pour ne pas déranger durant le sommeil, la luminosité de l’affichage est de plus modulable. La ventilation maximale est efficace pour un rafraîchissement rapide quand le besoin s’en fait sentir. Bref ce purificateur d’air PUREPROTECT Mini série 900 répond parfaitement à mes attentes. C’est un purificateur d’air performant, économe, et très bien conçu pour s’intégrer dans toutes les pièces de la maison. Je le recommande vivement !