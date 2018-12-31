Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.