Ce téléviseur Smart TV trouvera ce que vous recherchez en un rien de temps, quels que soient vos goûts, des grands classiques aux nouveautés. Installez-vous confortablement pendant que le téléviseur explore tous les principaux services de streaming pour vous ! Vous bénéficierez d'une image saisissante et d'un son immersif.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
LED
Téléviseur 4K
Trouvez-le. Regardez-le. Prenez du plaisir.
Téléviseur 4K
Téléviseur 164 cm (65")
Prend en charge les formats HDR
Philips Smart TV
Une image nette et éclatante.
Quel que soit le contenu, ce téléviseur LED 4K affiche une image lumineuse et ultra-nette aux couleurs vives. Il est compatible avec les principaux formats HDR. Vous verrez donc plus de détails, même dans les zones sombres et claires, sur des contenus HDR en streaming.
Un téléviseur exceptionnel. Une simplicité totale. Philips Smart TV.
Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à notre nouveau téléviseur Smart TV. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories (action ou drame, par exemple) pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.
Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.
Vous recherchez un téléviseur adapté à votre pièce ? L'écran pratiquement sans cadre de ce téléviseur 4K Smart TV convient à n'importe quel intérieur ou presque. Les pieds fins d'un noir mat donnent l'impression que l'écran flotte dans les airs. L'emballage et les inserts sont fabriqués avec du papier et du carton recyclés.
Idéal pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console.
Profitez pleinement de votre console avec la technologie HDMI 2.1, pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. La technologie VRR est prise en charge, et le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces)
65
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
164
cm
Écran
LED 4K Ultra HD
Résolution d'écran
3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement natif
60
Hz
Processeur d'images
Pixel Precise Ultra HD
Amélioration de l'image
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Compatible HDR10+
Résolution d'entrée de l'écran
Résolution - fréquence de rafraîchissement
576p-50 Hz
640 x 480 - 60 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 - 60 Hz
3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/réception/transmission
TV numérique
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Lecture vidéo
PAL
SECAM
Guide des programmes de télévision*
Guide électronique de programmes 8 j.
Indication de l'intensité du signal
Oui
Télétexte
Hypertexte 1 000 pages
Compatible HEVC
Oui
Smart TV
Système d'exploitation
Téléviseur Smart TV avec système d’exploitation amélioré
Fonctions de Smart TV
Interaction utilisateur
SimplyShare
Mode miroir
Télévision interactive
HbbTV
Applications Smart TV*
YouTube
Boutique Philips
Amazon Prime Video
Netflix
Assistant vocal*
Fonctionne avec Alexa
Fonctionne avec Google Home
Applications multimédias
Formats de lecture de vidéos
Conteneurs : AVI, MKV
H.264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formats de lecture de musique
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 à v9.2)
WMA-PRO (v9 et v10)
FLAC
Prise en charge des formats de sous-titres
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formats de lecture de photos
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Traitement en cours
Puissance processeur
Dual Core
Niveau sonore
Puissance de sortie (RMS)
16 W
Configuration des haut-parleurs
2 haut-parleurs à gamme étendue 8 W
Codec
Dolby Digital MS12 V2.5
Amélioration du son
Son I. A.
Dialogues clairs
Amélioration des basses Dolby
Ajusteur de volume Dolby
Mode nuit
EQ IA
Connectivité
Nombre de connexions HDMI
3
Fonctionnalités HDMI
4K
Audio Return Channel (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC)
Intercommunication de la télécommande
Contrôle audio du système
Mise en veille du système
Lecture 1 pression
Nombre de ports USB
2
Connexion sans fil
Wi-Fi 802.11 n, 2 x 2, bande simple
Autres connexions
CI+ (Common Interface Plus)
Connecteur de service
Connecteur satellite
HDCP 2.3
Oui sur tous les connecteurs HDMI
HDMI ARC
Oui, sur HDMI1
Fonctionnalités HDMI 2.1
eARC sur HDMI 1
eARC/VRR/ALLM pris en charge
EasyLink 2.0
HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips
Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge
HDR
HDR10
HLG
Carte énergie UE
Numéros d'enregistrement EPREL
1437548
Classe énergétique pour SDR
E
Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
85
kWh/1 000 h
Classe énergétique pour HDR
G
Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
135
kWh/1 000 h
Consommation du téléviseur éteint
S.O.
Mode veille en réseau
2,0
W
Technologie de dalle utilisée
LED LCD
Alimentation
Puissance électrique
220-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation en veille
<0,3 W
Fonctions d'économie d'énergie
Minuterie de mise hors tension automatique
Image Muet (pour la radio)
Mode Eco
Capteur de luminosité
Consommation du téléviseur éteint
N/A
Accessoires
Accessoires fournis
Télécommande
2 piles AAA
Support de table
Cordon d'alimentation
Guide de démarrage rapide
Brochure légale et de sécurité
Design
Couleurs du téléviseur
Cadre noir mat
Design du pied
Pieds noir mat
Dimensions
Largeur de l'appareil
1 447,0
millimètre
Hauteur de l'appareil
843,0
millimètre
Profondeur de l'appareil
92,0
millimètre
Poids du produit
17,8
kg
Largeur appareil (support inclus)
1447.0
millimètre
Hauteur appareil (support inclus)
864.0
millimètre
Profondeur appareil (support inclus)
290.0
millimètre
Poids du produit (support compris)
18.0
kg
Largeur de la boîte
1600.0
millimètre
Hauteur de la boîte
995.0
millimètre
Profondeur de la boîte
170.0
millimètre
Poids (emballage compris)
22,6
kg
Largeur du pied
760.0
millimètre
Hauteur du pied
21.0
millimètre
Longueur du pied
290.0
millimètre
Distance entre 2 pieds
760.0
millimètre
Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
Rakuten TV est disponible dans certaines langues et certains pays.
La mention « Fonctionne avec l'Assistant Google » est valable dans les pays où Google a introduit cette fonction.
Télécommande sans micro, Assistant Google disponible via l'application Google Home ou une enceinte Google Home.
Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.