Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.