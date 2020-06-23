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Arrêté
48PFK6300/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Le téléviseur Full HD série 6300 avec Perfect Pixel HD affiche une image fluide ultra-nette, pour une fidélité saisissante. Avec ses matières authentiques, ses lignes épurées et ses fonctionnalités uniques telles que l'Ambilight, le plaisir est total.
121 cm (48")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Fort de notre héritage primé, nous avons donné une toute nouvelle dimension à la qualité d'image haute définition. Le moteur Philips Perfect Pixel HD offre des images fluides d'une incroyable netteté. Les couleurs sont plus riches et plus éclatantes, avec des tons chair naturels, des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux, afin que chaque détail soit un véritable régal pour les yeux.
Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extra-large sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, pour une expérience extraordinaire.
Conçu dans un esprit contemporain pour être en harmonie avec votre intérieur. Parce que votre téléviseur doit être aussi beau éteint qu'allumé.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 6
13
Avis
92%
recommandent ce produit
Witzli
23/06/2020
Suisse
Sehr gut!
Sehr guter Fernseher,leider für unseres Alter Ton Hinten Ausgang! Aber sonst alles OK!
Avantages
Alles OK
Contre
Ton Ausgang Hinten.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Date d'utilisation 2018-06-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Date d'utilisation 2018-06-23
pmggertschi
21/04/2016
Österreich
Acheteur vérifié
ein echtes daumen hoch produkt
echt traumhaft. hält was es verspricht. kann ich nur weiterempfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Gezina
24/10/2015
Nederland
Acheteur vérifié
Grandioos product!
Mijn nieuwe televisie. Ik ben er erg blij mee. Prachtig beeld. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening vind ik minder. Ik weet niet of het aan de afstandsbediening of aan de televisie ligt. De service van de verkoper is onvoldoende.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.