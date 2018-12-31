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  • Durable et pratique
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Arrêté

Signage SolutionsÉcran P-Line

42BDL5055P/00

Durable et pratique
Répondez aux exigences d’environnements difficiles grâce au moniteur professionnel HD intégrale P-Line de Philips. Ses composants résistants assurent son fonctionnement aussi bien dans une cuisine que dans une salle des machines. L’angle de vision élargi affiche les informations avec netteté.
Voir tous les avantages

Robustesse et grande luminosité en continu.

Durable et pratique

  • 107 cm (42 po)

  • Propulsé par Android

  • 500 cd/m²

Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

D-image : pour de l’imagerie médicale précise

D-image : pour de l’imagerie médicale précise

Cet écran professionnel Philips est conçu pour répondre aux normes médicales en matière de performance d’affichage en niveaux de gris. L’image optimale obtenue par l’écran peut être utilisée pour examiner des images médicales dans les salles de consultation ou de conférences.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Spécificités Techniques

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