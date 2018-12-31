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Arrêté
41BDL7539L/00
41''
Direct View LED
Les fixations brevetées faciles à monter permettent une installation encore plus rapide. Ces éléments en option sont disponibles pour un montage des écrans LED plan, incurvé de forme convexe (177,5/175/172,5 degrés) et angulaire à 90 degrés.
Le revêtement résistant à la poussière, à la saleté, aux moisissures et à l'humidité protège ce produit et facilite son entretien. Indice de protection IP30 et certifié contre les infiltrations pour réduire les risques de court-circuit dû à la poussière et à la corrosion.
Créez un affichage unique de n'importe quelles forme et dimensions en associant des dalles LED Philips L-Line série 7000. Les broches d'alignement flexibles et dynamiques garantissent un ajustement parfait en toutes circonstances, pour une surface d'affichage lisse, aux raccords discrets. Pour plus de commodité et d'efficacité, chaque dalle LED est doté d'ouvertures de chaque côté permettant une connexion câblée polyvalente entre celles-ci et toute connexion d'entrée externe. Il est possible de recourir aux ouvertures situées en haut et en bas de la dalle LED au cas où l'accès ne serait possible que depuis le haut ou le bas de la dalle.
Notation globale