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Arrêté
32PFK4009/12
Téléviseur LED Full HD
Tout le monde à la maison appréciera l'image nette et saisissante du téléviseur LED Full HD Philips série 4100. Son design minimaliste, ses images éclatantes et son excellent son en font le choix idéal pour n'importe quelle pièce.
81 cm (32")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Conçu dans un esprit contemporain pour être en harmonie avec votre intérieur. Parce que votre téléviseur doit être aussi beau éteint qu'allumé.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
3.2
sur 6
25
Avis
lebag
31/05/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
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CSoft1005
31/05/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
Oui, je recommande ce produit
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Robman
14/07/2015
Deutschland
Solider Allrounder!
Es ist ein super TV mit gutem Bild & Klang. Er biete viele Einsatzmöglichkeiten allein durch das Menu, z.B. Auto-Switch zum jeweiligen HDMI-Ausgang wenn ein Gerät angeschaltet wird. Optimal für Otto-Normalverbraucher!
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Une mise à niveau du logiciel est nécessaire pour la mise en pause des émissions de télévision et l'enregistrement USB. Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv et accédez à la page d'assistance.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.