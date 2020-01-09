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Arrêté

Écran LCD

323E7QDAB/00

4.3

| (26) Avis | 92% recommandent ce produit

Élargissez votre vision

Ce grand écran Philips Full HD 32" (81 cm) offre un plaisir visuel inégalé. Grâce à lui, plongez au cœur de l'action ou profitez de tout cet espace pour avoir une vue d'ensemble de vos documents.

Voir tous les avantages

Élargissez votre vision

  • E-line

  • 32 (image de 31,5" / 80 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Haut-parleurs intégrés pour le multimédia

Deux haut-parleurs haute fidélité sont intégrés au moniteur. Selon le modèle, les haut-parleurs peuvent être visibles et dirigés vers l'avant, ou invisibles et dirigés vers le haut, le bas ou l'arrière.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.3

sur 6

26

Avis

92%

recommandent ce produit

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display

Date d'utilisation 2018-12-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display

Date d'utilisation 2018-12-09

06/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schickes Gerät mit guter Bildqualität

Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display

Oui, je recommande ce produit

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24/11/2017

Deutschland

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Acheteur vérifié

Top / Preis Leistung

Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .

Oui, je recommande ce produit

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