Installation et maintenance simples grâce aux câbles standard fiables

Il vous suffit de connecter plusieurs boîtiers d'écrans LED pour obtenir la résolution de votre choix : 4K, 8K ou plus encore. Par rapport aux écrans LCD, les écrans LED affichent une fréquence de rafraîchissement plus élevée, pour des images plus fluides. Quelle que soit l'application, captivez votre public avec une image parfaitement nette.