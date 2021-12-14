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Arrêté
273V7QDAB/01
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
4.1
sur 6
81
Avis
85%
recommandent ce produit
Daniellyon1
14/12/2021
France
TRES SATISFAIT DE CET ECRAN
Belle image. 3 possibilités de branchement vidéo. Sortie audio non utilisée
Avantages
Belle image; Multiples sorties vidéo
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-12-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-12-14
jacqman
19/07/2018
Suisse
recommande
très belle image, je recommande. Ai fait des comparaison avec d'autres marques, Philips propose le meilleur compromis qualité prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
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Peter der Große
28/06/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Super schönes, klares Bild!
Ich freue mich über das glasklare, brilliante Bild. Der Bildschirm stellt das Geschehen nahezu Verzögerungsfrei dar. Ich kann ihn nur weiter empfehlen, zumal auch der Preis stimmt.
Avantages
Viele Anschlüsse.
Contre
Ton ist ein bisschen schwach.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-05-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-05-28
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse