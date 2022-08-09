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Arrêté
243S7EJMB/01
Fonctionnalités fiables et essentielles
Notre moniteur S-line optimise l'efficacité professionnelle. Sa dalle IPS grand angle avec technologie SoftBlue est idéale pour une productivité qui respecte les yeux. De hauteur réglable et sans cadre, il permet une installation en mosaïque, pour un affichage élargi.
S-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Offrant de nombreuses options de connexion, ces écrans Philips sont équipés de différents connecteurs (VGA, Display Port, HDMI universel) vous permettant de profiter de contenus vidéo et audio non compressés en haute résolution. Les connecteurs USB garantissent des transferts de données extrêmement rapides tout en permettant une connectivité globale. Quelle que soit la source utilisée, cet écran Philips constitue un investissement à long terme !
SoftBlue LED utilise une technologie intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive sans altérer la couleur ou l'image affichées par l'écran. L'institut de tests international TÜV Rheinland a confirmé que la technologie SoftBlue LED réduisait la lumière bleue nocive.
La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL rétroéclairés peut produire un scintillement et entraîner de la fatigue oculaire. La technologie inédite Philips Flicker-Free permet de réguler la luminosité et de réduire le scintillement pour plus de confort.
3.6
sur 6
7
Avis
Repetro46
09/08/2022
Italia
Acheteur vérifié
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Avantages
compatto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Date d'utilisation 2021-07-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Date d'utilisation 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Cet avis concerne le produit 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
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Kazunga
21/01/2021
Portugal
Acheteur vérifié
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Contre
Qualidade de Som
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Date d'utilisation 2019-12-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Date d'utilisation 2019-12-21
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2