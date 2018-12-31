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Arrêté
241S4LCS/00
S-line
24" (61 cm)
Écran Full HD
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
La SmartErgoBase est une base de moniteur offrant le confort d'un affichage ergonomique et un système de gestion des câbles. La base peut pivoter, s'incliner et tourner selon différents angles pour un confort maximal. Elle est réglable de manière à assurer une hauteur de visualisation optimale, ce qui réduit la fatigue physique résultant d'une longue journée de travail, tandis que le système de gestion des câbles libère de l'espace, pour un bureau rangé et professionnel.
Le moniteur Philips, grâce à sa base Super Ergo évoluée, peut être abaissé quasiment jusqu'au niveau du bureau pour vous offrir un angle de visualisation confortable. La faible différence de hauteur entre le châssis et la table ainsi obtenue est idéale si vous utilisez des lunettes à double ou triple foyer ou à verres progressifs pour travailler sur votre ordinateur. En outre, des utilisateurs de tailles très différentes peuvent utiliser le moniteur avec leurs réglages préférés d'angle et de hauteur, ce qui contribue à réduire la fatigue.
Notation globale
Le label EPEAT Or est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.