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BrillianceMoniteur LCD avec PowerSensor

240B7QPTEB/01

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Des images nettes, des performances efficaces

Utilisant 85 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et ne contenant ni PVC ni BFR, ce moniteur Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement

Voir tous les avantages

avec PowerSensor

Des images nettes, des performances efficaces

  • B-line

  • 24 (diag. 24,1" / 61,1 cm)

  • 1 920 x 1 200 (WUXGA)

Jusqu'à 70 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges inoffensifs pour déterminer la présence de l'utilisateur et réduire automatiquement la luminosité du moniteur lorsqu'il s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 70 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Sortie DisplayPort pour connecter des moniteurs supplémentaires

La sortie DisplayPort vous permet de connecter plusieurs moniteurs haute résolution avec un seul câble reliant votre premier moniteur au PC. La possibilité de connexion en série de plusieurs moniteurs vous permet de désencombrer votre bureau en évitant de multiplier les câbles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

10/08/2019

Italia

Italia

un po' difficile da configurare

un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

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  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  3. La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse