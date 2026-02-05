Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Brilliance Moniteur LED (2 ms)
Arrêté
Assistance
226CL2SB/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Logiciel SmartControl
Feuillets commerciaux locaux
Manuel d’utilisation
Tout (1)
Le texte du mode « SmartImage On/Off » (SmartImage activé/désactivé) s'affiche toujours à l'écran.