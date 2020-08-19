Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
221B8LHEB/01
Une image nette, des performances efficaces
Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Full HD Philips de 22" (55,8 cm). L'image Full HD ultranette et saisissante vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce au réglage de la hauteur, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
B-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Des études ont montré que, tout comme les rayons ultraviolets peuvent causer des dommages aux yeux, les rayons bleus lumineux à ondes courtes émis par les écrans à DEL peuvent être nocifs et altérer la vision à long terme. Conçu pour le bien-être, le mode Philips LowBlue utilise une technologie logicielle intelligente qui réduit la lumière bleue à ondes courtes nuisible.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
SamJK
19/08/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
Great monitor
Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.
Avantages
Resolution and brand
Contre
MacPro adaptor needed
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221B8LHEB LCD monitor
Date d'utilisation 2020-07-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221B8LHEB LCD monitor
Date d'utilisation 2020-07-19
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.