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Arrêté
220P4LPYES/00
P-line
22" (55,9 cm)
1 680 x 1 050
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.
5.0
sur 6
1
Avis
jordy71
18/03/2013
Italia
ottimo monitor
Ho appena comprato e configurato il philips come monitor secondario per mac book pro 13 (metà 2010). Finalmente ho risolto il problema dei font che si vedevano sfuocati con gli altri monitor da me testati. Ora con il philips riesco a lavorare su file word e excel senza un decadimento dei font eccessivo. Non ho mai capito perchè in ambiente windows tutti gli altri monitor avessero un decadimento dei font (aprendo per esempio un file excel su schermo esterno, rispetto al monitor dell apple). Le immagini inoltre sono molto buone, colori brillanti ed uniformi su tutta la superficie del pannello. Mi sento di consigliarlo sia per uso domestico/office che grafico.
Cet avis concerne le produit Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED
Cet avis concerne le produit Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED