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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

200V4LSB/00

4.3

| (12) Avis | 92% recommandent ce produit

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Admirez les images LED éclatantes de cet écran design brillant et esthétique équipé de SmartControl Lite. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

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  • V-line

  • 20 (diag. 19,5" / 49,5 cm)

Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale

Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.

Technologie LED pour des couleurs éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Compact pour gagner de la place

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

12

Avis

92%

recommandent ce produit

3
1

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

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02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

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