Les lampes VisionPlus produisent une lumière plus puissante que les lampes classiques. VisionPlus permet aux conducteurs soucieux de leur sécurité de faire le choix de la performance. Extrêmement performantes et d'un excellent rapport qualité/prix, elles sont idéales pour les conducteurs les plus exigeants.Voir tous les avantages
Lampe conventionnelle de signalisation et habitacles
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont désormais la norme sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.
Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Vos feux de stop sont visibles plus tôt grâce à un plus grand flux lumineux. Il est possible d'obtenir jusqu'à 3 mètres de réduction sur la distance de freinage du véhicule derrière le vôtre à 100 km/h.
