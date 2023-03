Éclairage LED résistant et longue durée

Vous êtes à la recherche d'éclairages lumineux et élégants, mais qui ne nécessitent pas de remplacements fréquents. C'est l'une des principales faiblesses des lampes de signalisation classiques : plus elles sont puissantes, plus leur durée de vie est courte. À intensité lumineuse égale, les LED durent beaucoup plus longtemps. Les lampes Philips Ultinon Pro3100 LED sont extrêmement robustes, avec une durée de vie de 3 000 heures, soit jusqu'à 3 fois la durée de vie des lampes de signalisation R5W ou R10W classiques (Philips R5W 12 V ou R10W 12 V). En utilisant des lampes Philips Ultinon Pro3100 LED à la place de vos R5W ou R10W classiques, vous vous épargnerez plusieurs remplacements, ce qui vous fera gagner du temps et de l'argent.