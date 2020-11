Un éclairage 200 % plus lumineux pour une excellente visibilité

La conduite de nuit est exigeante et vos éclairages avant jouent un rôle crucial.Une bonne visibilité est essentielle pour assurer la sécurité. Avec leur faisceau lumineux intense, les éclairages avant Philips X-tremeUltinon LED offrent jusqu'à 200 % de visibilité en plus. Leur effet lumière du jour vous fera définitivement adopter l'éclairage LED.Mieux vous verrez, mieux vous conduirez, avec un temps de réaction plus court. Ne laissez pas l'obscurité gagner, choisissez les lampes LED Retrofit Philips, pour une conduite de nuit plus confiante et plus maîtrisée.