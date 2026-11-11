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Enceintes de fête

Enceintes de fête (4)

1 - 4 sur 4 résultats
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Enceintes de fête

Enceinte de soirée Bluetooth

TAX5000E/10
  • 200 W max (100 W RMS), Bass+
  • Jeu de lumière sur toute l’enceinte
  • Bluetooth® Auracast™ et TWS
  • Batterie remplaçable, entrée secteur
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Nouveau

Enceinte de soirée Bluetooth

TAX3000EM/10
  • 120 W max (60 W RMS), Bass+
  • Éclairages de fête synchronisés avec le rythme
  • Bluetooth® Auracast™ et TWS
  • Jusqu’à 10 heures d’autonomie
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Enceinte de fête Bluetooth®

TAX4000/10
  • 80 W maxi (40 W RMS), Bass+
  • Entrées micro et guitare
  • Lumières de fête synchronisées au rythme de la musique
  • Bluetooth® Auracast™ et TWS
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Enceinte de fête Bluetooth®

TAX2208/10
  • Lumière d'ambiance
  • Connexion double True Wireless
  • Entrée de karaoké avec effet d'écho
  • Batterie rechargeable intégrée
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