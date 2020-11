De meilleurs soins bucco-dentaires pour lutter contre la gingivite



Pour les patients qui ont les gencives sensibles, une brosse à dents sonique est un moyen doux et efficace de se brosser les dents en profondeur. La brosse Philips Sonicare DiamondClean est dotée d'un mode Sensible qui permet un brossage doux et profond à la fois. Et pour les patients qui n'aiment pas utiliser de fil dentaire, le Philips Sonicare AirFloss est une méthode éprouvée permettant d'éliminer facilement et en douceur le biofilm dans les espaces interdentaires.