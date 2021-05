Lorsque vous êtes de sortie, l'allaitement est pratique, hygiénique et il s'agit de la méthode la plus naturelle et la plus saine d'alimenter votre bébé. Soyez fière de ce vous faites et rejoignez le nombre croissant de mamans qui rendent l'allaitement plus visible et acceptable. Après tout, c'est un moment essentiel de la journée de votre bébé.