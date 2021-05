Une fois que vous avez commencé à produire du lait (2 à 5 jours après l'accouchement), encouragez votre bébé à boire tout le lait du premier sein avant de lui proposer le second. Il boit ainsi le lait de fin tétée, plus riche, ce qui lui procurera un sentiment de satiété et l'aidera à prendre du poids. Tous les bébés ne prennent pas le second sein ; laissez votre bébé décider.

Pour aider votre enfant à boire un maximum de lait, stimulez-le s'il s'endort rapidement après avoir commencé à téter. Essayez de changer de position, ôtez-lui un vêtement ou chatouillez-le.Help your baby have a full feed by stimulating them if they become sleepy after just a short time. Try changing position, removing a layer of clothing or tickling them.

La durée d'une tétée varie d'une mère à l'autre et d'un bébé à l'autre. Elle peut durer de 10 à 40 minutes. Tout dépend de l'âge du bébé, de la technique, ainsi que de votre réflexe d'éjection.