Même si votre bébé a encore besoin de votre aide pour manger, c'est une bonne idée de l'encourager à manger seul au moment des repas. Essayez d'utiliser des aliments variés, notamment en matière de couleurs et textures ; cela vous aidera à lui donner envie de goûter de nouveaux types d'aliments.

N'oubliez pas que le petit estomac de votre bébé se remplit rapidement. Même si votre bébé a besoin d'énergie, évitez de lui préparer des repas composés uniquement d'aliments riches en fibres, tels que du pain complet.



Les lipides jouent un rôle important dans la production d'énergie et contiennent des vitamines essentielles comme la vitamine A. Ne donnez pas de lait écrémé, ni de fromage ou de yaourts allégés à votre enfant s'il a moins de deux ans.

À partir du douzième mois, les jeunes enfants refusent fréquemment les nouveaux aliments, mais aussi certains aliments bien tolérés auparavant. Bonne nouvelle : si vous proposez à votre bébé des aliments très diversifiés à ce moment de sa vie, vous réduirez le risque que votre enfant passe de nouveau par cette phase dans les années à venir.



Même si votre enfant devient difficile, sachez que les enfants finissent par accepter de manger certains aliments s'ils voient que leurs parents et d'autres enfants les consomment aussi. Nous vous conseillons donc de manger avec votre enfant aussi souvent que possible et de vous organiser pour qu'il prenne certains repas en compagnie d'autres enfants, ce qui présente également l'avantage de l'aider à développer sa sociabilité.