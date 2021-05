En général, après le premier mois, les bébés prennent entre 0,5 et 1 kg par mois au cours des six premiers mois. Le lait maternel est l'aliment de base idéal mais après cette période, le lait et les aliments solides sont nécessaires pour stimuler la croissance de votre bébé qui prend alors environ 500 g par mois.

De nombreux bébés ne voient aucun inconvénient à attendre environ six mois avant de commencer la diversification, d'autant plus qu'à cet âge, ils ne maîtrisent pas complètement tous les mécanismes leur permettant de manger rapidement une nourriture non liquide. Chaque bébé a son propre rythme de croissance et votre enfant peut être prêt à être sevré avant six mois. Ne donnez jamais à votre bébé autre chose que du lait avant ses quatre mois, car ses reins et son système digestif ne sont pas encore totalement prêts.

Le passage aux aliments solides est une phase très stimulante, car votre bébé apprend à apprécier de nouveaux goûts.