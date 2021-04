La technologie unique Rapid Air de Philips permet de frire à l'air des aliments, pour un résultat croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur, le tout contenant jusqu'à 80 %* de matières grasses en moins !

Fonctionnement

La technologie exclusive Rapid Air de Philips permet de cuire en utilisant seulement de l'air chaud. Grâce à une circulation rapide et précise d'air chaud, à une règle optimale de la température et à un élément gril, vous pouvez faire frire, rôtir ou cuire comme dans un four tout type de plats délicieux. L'appareil utilisant uniquement l'air pour frire, il est beaucoup plus sûr et les odeurs de friture sur vous et dans votre maison. Grâce à ses pièces compatibles lave-vaisselle, l'Airfryer est aussi facile à nettoyer !

* Par rapport à des frites cuites dans une friteuse Philips traditionnelle.