Comment raser ou tailler les poils de différentes parties du corps pour obtenir les meilleurs résultats possibles ?

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Votre rasoir féminin Philips est fourni avec une tête de rasage et une tête de tondeuse. Regardez les vidéos ou lisez l'article ci-dessous pour savoir comment raser ou tailler les poils des différentes zones de votre corps.
Certains modèles possèdent deux vitesses. Sélectionnez la vitesse la plus confortable selon la zone que vous souhaitez raser. Si vous souhaitez modifier le réglage de la vitesse lorsque le rasoir féminin est allumé, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt.
Consultez la boîte ou le mode d'emploi pour découvrir les accessoires fournis avec votre modèle.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRL159/00, BRL129/00, BRL138/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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