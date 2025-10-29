Assistance Philips Comment raser ou tailler les poils de différentes parties du corps pour obtenir les meilleurs résultats possibles ?

Votre rasoir féminin Philips est fourni avec une tête de rasage et une tête de tondeuse. Regardez les vidéos ou lisez l'article ci-dessous pour savoir comment raser ou tailler les poils des différentes zones de votre corps.

Certains modèles possèdent deux vitesses. Sélectionnez la vitesse la plus confortable selon la zone que vous souhaitez raser. Si vous souhaitez modifier le réglage de la vitesse lorsque le rasoir féminin est allumé, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt.

Consultez la boîte ou le mode d'emploi pour découvrir les accessoires fournis avec votre modèle.

Comment se raser les jambes Pour vous raser les jambes, fixez la tête de rasage sur le manche. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Placez le rasoir à plat sur la peau et rasez doucement dans le sens inverse de la pousse des poils. Pour les poils de plus de 3 mm, fixez le sabot sur la tête de rasage. Coupez les poils à une longueur de 3 mm avant de vous raser sans le sabot. Comment se raser les aisselles Pour vous raser les aisselles, fixez la tête de rasage sur le manche. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Levez le bras et placez votre main dans le dos pour étirer la peau. Déplacez doucement le rasoir de haut en bas. Pour les poils de plus de 3 mm, fixez le sabot sur la tête de rasage. Coupez les poils à une longueur de 3 mm avant de vous raser sans le sabot. Comment se raser, tailler et définir la zone du maillot Utilisez la tête de tondeuse bikini pour tailler et définir la zone du maillot. Utilisez votre main libre pour étirer la peau. Placez la tête de tondeuse à plat sur la peau pour tailler les poils. Placez la tête de tondeuse perpendiculairement à la peau pour définir la zone du maillot. Pour couper les poils à une longueur de 3 mm, fixez le sabot bikini à la tête de tondeuse. Épilateur visage (certains modèles uniquement) Pour éliminer les poils du visage, utilisez l'épilateur visage. Pour allumer l'épilateur visage, faites basculer la partie inférieure de l'appareil de la position « O » à « I ». Déplacez l'épilateur sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires. L'épilateur visage peut être utilisé sur la lèvre supérieure, le front, la mâchoire, les joues et le menton.