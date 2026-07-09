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Assistance Philips

Quels dispositifs puis-je utiliser pour charger mes produits Philips à charge USB ?

Si votre produit de soin personnel Philips est fourni avec un câble de charge USB, chargez-le au moyen d'un adaptateur secteur IPX4 Philips ou d'un autre mode de charge approprié comme ceux répertoriés ci-dessous.

Remarque : lisez attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant de charger le produit. Pour obtenir l'intégralité des informations de sécurité importantes, veuillez vous reporter aux documents fournis avec votre produit.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HS7980/15 , HS9980/15 , HS5980/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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