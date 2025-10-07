Comment restaurer une série de brossages dans l'application Philips Sonicare for Kids ?

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Dans certains cas, il est possible de restaurer une série de brossages dans l'application Philips Sonicare for Kids.
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Qu'advient-il des données de l'application Philips Sonicare for Kids si je change d'appareil ?
Puis-je remplacer la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare ?
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