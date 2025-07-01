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Assistance Philips

Puis-je connecter ma caméra bébé à une unité parents d'un autre écoute-bébé ?

Non. L'unité parents de l'écoute-bébé connecté Philips Avent (SCD921, SCD923) et de l'écoute-bébé connecté Premium (SCD971, SCD973) ne peut se connecter qu'à l'unité bébé incluse dans le même emballage. Par exemple, elle ne peut pas être connectée à la caméra bébé connectée Philips Avent (SCD641, SCD643).

Si vous souhaitez afficher plusieurs caméras et unités bébé, connectez-les via l'application Philips Avent Baby Monitor+.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCD971/26 , SCD973/26 , SCD643/26 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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