Assistance Philips Comment pétrir de la pâte à pizza ou à pain dans ma machine à pâtes Philips ?

Si vous souhaitez savoir comment utiliser votre machine à pâtes Philips pour pétrir de la pâte de type pâte à pizza ou à pain, lisez notre article ci-dessous.

Pétrir de la pâte : Allumez la machine à pâtes. Si vous disposez d'une machine à pâtes à pesage automatique, sélectionnez le programme pour les pâtes nature, aux œufs ou autres saveurs (comme vous n'aurez pas à respecter la quantité de liquide calculée, le programme sélectionné n'a pas d'importance). Placez tous les ingrédients secs dans le compartiment de mélange et fermez le couvercle. Démarrez le pétrissage en appuyant sur le bouton marche. Versez lentement les ingrédients liquides le long des fentes du couvercle. Remarque : pour les appareils à pesage automatique, suivez votre recette et non quantité d'eau calculée sur l'afficheur. Laissez la machine à pâtes pétrir la pâte pendant 3 minutes, comme indiqué sur l'afficheur. Lorsque le minuteur atteint 00:00, arrêtez la machine à pâtes en appuyant sur le bouton marche/pause ou marche/arrêt. Débranchez l'appareil et retirez la pâte du compartiment de mélange. Laissez la pâte lever, puis procédez comme vous avez l'habitude.

Remarque : Ne laissez pas la machine à pâtes sans surveillance pendant le pétrissage et n'utilisez pas la fonction d'extrusion.

Débranchez toujours l'appareil avant d'accéder au compartiment de mélange.



Visionnez également les vidéos ci-dessous pour des exemples de recettes de pâte à pizza et à pain. Contactez-nous pour obtenir de l'aide si les étapes et les vidéos ne vous ont pas permis d'obtenir une pâte optimale. Visionnez également les vidéos ci-dessous pour des exemples de recettes de pâte à pizza et à pain. Contactez-nous pour obtenir de l'aide si les étapes et les vidéos ne vous ont pas permis d'obtenir une pâte optimale. Exemple de recette de pâte à pizza : 250 g de farine blanche

25 g d'huile d'olive

½ cuillère à café de sucre

½ cuillère à café de sel

½ paquet de levure de boulanger à action rapide

140 ml d'eau tiède Exemple de recette de pâte à pain : 500 g de farine de blé complet

20 g de levure de boulanger sèche

1 cuillère à café de sel

1,5 cuillère à café d'épices ou aromates pour pain

350 ml d'eau tiède (

facultatif : 20 à 40 g de graines de type tournesol ou courge)

temps de cuisson : environ 45-60 minutes à 180 °C.