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Comment pétrir de la pâte à pizza ou à pain dans ma machine à pâtes Philips ?

Si vous souhaitez savoir comment utiliser votre machine à pâtes Philips pour pétrir de la pâte de type pâte à pizza ou à pain, lisez notre article ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HR2665/93, HR2660/00, HR2665/96.

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