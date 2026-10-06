Le réservoir d'eau de mon aspirateur-robot Philips HomeRun est-il compatible lave-vaisselle ?

Comme les réservoirs d'eau des séries 2000 et 2100 sont légèrement différents, vous trouverez ci-dessous les procédures correspondant à votre modèle.

La procédure ci-dessous s'applique au nettoyage du réservoir d'eau des modèles XU2000 :

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau et retirez-le du robot (voir image 1A).

Retirez le bac à poussière du réservoir d'eau (voir image 1B).

Rincez le réservoir d'eau sous le robinet et séchez l'extérieur avec un chiffon (voir image 1C). Remarque : N'utilisez pas de détergents.

Laissez le couvercle étanche du réservoir d'eau ouvert et laissez l'intérieur du réservoir d'eau sécher à l'air libre.

Replacez le bac à poussière dans le réservoir d'eau (voir image 1D).

Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place (voir image 1E).



Remarque : Assurez-vous que l'extérieur du réservoir d'eau est sec et n'utilisez pas de détergents.



Regardez les vidéos ci-dessous correspondant à votre modèle de robot pour une démonstration de l'entretien étape par étape.





La procédure ci-dessous s'applique au nettoyage du réservoir d'eau des modèles XU2100 (avec station).

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau et retirez-le du robot (voir image 2A).

Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (voir image 2B).

Rincez le réservoir d'eau sous le robinet et séchez l'extérieur avec un chiffon (voir images 2C-2D-2E). Remarque : N'utilisez pas de détergents.

Laissez le couvercle étanche du réservoir d'eau ouvert et laissez l'intérieur du réservoir d'eau sécher à l'air libre.