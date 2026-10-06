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Le réservoir d'eau de mon aspirateur-robot Philips HomeRun est-il compatible lave-vaisselle ?

Si le réservoir d'eau de votre robot aspiration/lavage Philips HomeRun ne peut pas être nettoyé au lave-vaisselle, lisez notre article pour savoir comment le nettoyer.

modèles homerun

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XU2000/10, XU2000/20, XU2100/10. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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