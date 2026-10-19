Comment créer et gérer des cartes dans mon application Philips HomeRun ?

Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux séries 7000 et 3000.

Une fois que vous avez créé une ou plusieurs cartes, vous pouvez configurer des zones de nettoyage restreintes dans l'application Philips HomeRun :

Accédez à l'écran d'accueil de l'application et cliquez sur le bouton « Éditeur de carte » (Map editor) dans le coin inférieur droit de la carte. Sélectionnez la zone que vous souhaitez configurer.

Mur virtuel (Virtual wall) ou zone interdite (No-Go zone)

Créez des murs virtuels et des zones interdites pour les zones auxquelles votre robot ne doit pas accéder. Vous pouvez par exemple créer des murs virtuels ou des zones interdites pour protéger des objets fragiles ou pour empêcher le robot de tomber dans des escaliers.



Zone sèche

Créez des zones sèches pour éviter que le robot ne lave les tapis et moquettes.

(série 7000 uniquement) Vous pouvez choisir les options suivantes pour une zone sèche :

éviter les zones sèches lorsque le reste de la pièce est lavé ;

utiliser l'aspirateur à sec uniquement dans la zone sèche en mode de nettoyage À sec (Dry). Remarque : la lingette est peut-être encore humide.

Zone à gravissement interdit (Gentle zone) ((série 7000 uniquement)

Créez des zones à gravissement interdit sur votre carte pour les zones où vous souhaitez que le robot soit plus prudent.

Important :

Lorsque vous définissez des zones à gravissement interdit, assurez-vous qu'elles se trouvent à au moins 1 m des portes afin que votre robot puisse pénétrer dans ces pièces.

Lors de la création de murs virtuels et de zones interdites, assurez-vous qu'ils n'empêchent pas le robot de retourner à la station. Gardez un dégagement de 1,5 m à l'avant et 0,5 m sur le côté de la station.