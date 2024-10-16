Mon Airfryer Philips dégage une odeur de plastique.

Si vous remarquez une odeur de plastique, procédez comme suit pour la réduire :

Laissez votre Airfryer refroidir pendant environ 30 minutes avant de procéder au nettoyage. Retirez le panier et nettoyez le tiroir à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge imprégnés de liquide vaisselle et d'eau. Remarque : N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine métalliques ou de produits nettoyants abrasifs afin d'éviter d'endommager l'appareil. Replacez le panier et le tiroir dans l'Airfryer. Branchez l'appareil. Sans disposer d'aliments à l'intérieur, réglez le minuteur sur la durée maximale et une température de 200 °C. Démarrez l'Airfryer et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que le temps soit écoulé.

Ce processus aidera à éliminer l'odeur de plastique que vous avez remarquée.La solution ci-dessus a-t-elle permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.