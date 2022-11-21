Assistance Philips Comment réinitialiser l'unité-bébé ou l'unité-parents de mon écoute-bébé connecté Philips Avent ?

Pour réinitialiser l'unité-bébé, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes. Le voyant clignote en orange et vert et l'unité-bébé redémarre. Le rétablissement des paramètres d'usine est terminé lorsque le voyant devient vert fixe.

Pour réinitialiser l'unité-parents, procédez comme suit :

Appuyez sur les boutons mode et talkback pendant 10 secondes.

Lorsque le message contextuel Réinitialiser l'unité-parents (Reset parent unit) s'affiche, appuyez sur Confirmer (Confirm). Votre unité-parents démarre la réinitialisation.