Assistance Philips Puis-je utiliser la tétine Natural Response sans la valve AirFree ?

Oui, vous pouvez utiliser votre tétine Natural Response sans la valve AirFree. La valve AirFree est spécialement conçue pour les nouveau-nés de moins de 4 mois. Si votre bébé, en grandissant, parvient à téter sans problème au biberon, vous pouvez utiliser le biberon sans la valve AirFree.



