ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment assembler mon biberon Natural Response et ma tétine ?

Assemblez votre biberon Natural Response en veillant à tirer la tétine jusqu'au bout de la bague d'étanchéité, comme illustré ci-dessous. Si vous n'assemblez pas correctement la tétine, le biberon risque de goutter et de fuir lors de son utilisation.
 

Assemblage d'une tétine Natural Response

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY903/71, SCY903/11, SCD838/12. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance