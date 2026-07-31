Assistance Philips Puis-je donner à mon bébé des liquides épais avec la tétine Natural Response ?

Oui. Vous pouvez utiliser les tétines Natural Response Philips Avent avec des liquides épais comme avec du lait. Le lait infantile anti-régurgitation (AR), les laits aux céréales, les bouillies pour bébés, les mélanges lait/purée pour bébés et les soupes sont des liquides épais.

Comme les liquides épais coulent moins vite, vous aurez peut-être besoin d'un numéro de tétine plus élevé pour obtenir un débit qui convienne à votre bébé.

Vous pouvez utiliser la tétine Natural Response numéro 6 (« liquides épaissis »), spécialement conçue pour les liquides épais.

Les tétines Natural Response Philips Avent sont disponibles avec des débits de 1 à 5 aux États-Unis et au Canada, et de 1 à 6 dans d'autres pays.

Nouvelle présentation des tétines sur les emballages de produits en 2025 ! Nos emballages de produits sont actuellement mis à jour afin de clarifier la présentation. La nouvelle présentation utilise des couleurs facilement reconnaissables et offre une meilleure lisibilité du débit des tétines. Nouvelle présentation, mêmes tétines dans l'emballage !