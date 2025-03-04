Assistance Philips Comment différencier les tétines Natural et Natural Response ?

Les tétines Natural Response sont conçues pour ressembler au sein. Cependant, seules les tétines Natural Response sont conçues pour réagir comme un sein et ne libérer du lait que lorsque votre bébé tète activement.

Les tétines Natural Response Philips Avent sont disponibles avec des débits de 1 à 5 aux États-Unis et au Canada, et de 1 à 6 dans d'autres pays. Si vous n'avez plus l'emballage, vous pouvez reconnaître cette tétine grâce aux caractéristiques suivantes :

Le bout de la tétine est doté d'une fente en J au lieu d'un trou rond.

Le bout de la tétine ne présente pas de spirale.

Trois chiffres figurent sur les côtés des tétines Natural, contre un seul pour les tétines Natural Response.

N'alternez pas entre les tétines Natural et les tétines Natural Response, car cela pourrait perturber la manière de téter de votre bébé. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour voir quelle tétine vous avez.

Vous recherchez le numéro de débit de la tétine ? Pour trouver le numéro de débit de la tétine, regardez la tétine de plus près. Le numéro de débit des tétines anti-coliques est indiqué sur le côté de la tétine. Les numéros de débit des tétines Natural et Natural Response sont davantage visibles sur le dessus.