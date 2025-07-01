Assistance Philips Quels appareils peut-on connecter à l'application Philips OneBlade ?

La connexion à l'application Philips OneBlade et l'accès à toute la gamme de fonctionnalités proposées nécessite un Philips OneBlade 360 Connected. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour savoir si votre OneBlade offre une connectivité Bluetooth®. Si le Bluetooth® n'est pas mentionné spécifiquement, il n'est pas compris dans votre modèle et votre OneBlade ne peut pas être connecté à l'application.



Bien que seul le OneBlade avec connectivité Bluetooth® puisse être relié à l'application, des conseils et des informations sont disponibles pour tous les modèles Philips OneBlade. Ajoutez vos appareils (connectés et non connectés par Bluetooth®) dans l'application pour bénéficier des fonctionnalités et informations correspondantes.